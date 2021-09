Christine Feuell, zuletzt Chief Commercial Officer bei Honeywell Safety and Productivity Solutions, wird am 13. September zu Stellantis wechseln und CEO von Chrysler werden. Feuell berichtet direkt an den Stellantis-CEO Carlos Tavares. In ihrer bisherigen Karriere hatte sie Verantwortung in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktmanagement und Profit & Loss bei Ford, Johnson Controls und Honeywell. (aum)