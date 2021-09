Gorge Russell folgt beim Mercedes-AMG Petronas F1 auf Bottas

George Russell (23) wird Valtteri Bottas Nachfolger im Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Der Brite gehört seit 2017 zum Mercedes Junior-Programm. Im selben Jahr gewann er die GP2 Serie, bevor er ein Jahr darauf Meister in der FIA Formel 2 wurde. 2019 stieg er mit Williams in die Formel 1 ein. Jetzt ist er bereit für den Sprung zu Mercedes, um dort nach der Unterschrift eines langfristigen Vertrags die nächste Phase in seiner Karriere an der Seite von Lewis Hamilton einzuläuten. (aum)