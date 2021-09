Das Universal-Motorgerät stammt aus Schwäbisch Gmünd

Gaggenau feierte 75 Jahre Unimog und 75 Unimog lang war auch der Konvoi, der sich wie vom Produktionswerk in Wörth am Rhein durch die Stadt Karlsruhe und über Landstraßen bis zur Heimat des Unimog in Gaggenau im Murgtal schlängelte. Dort im Werk Gaggenau wurde der Unimog als Mercedes-Benz Fahrzeug ab 1951 produziert. 2021 ist deswegen ein doppeltes Jubiläumsjahr: 75 Jahre Unimog, davon 70 Jahre mit dem Mercedes-Stern auf der Haube, denn ursprünglich stammt das Universal-Motorgerät aus Schwäbisch Gmünd, wo der erste Prototyp in Testfahrten bereits 1946 über Wiesen und Hügel krabbelte. (aum)