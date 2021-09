IAA 2021: Smart hat Größeres vor

Mit dem Concept #1 erfindet sich Smart knapp ein Vierteljahrhundert nach dem Debüt des ersten Modells neu. Die Studie auf der IAA Mobility (–12.9.2021) gibt konkreten Ausblick auf ein neues Serienmodell unter Ägide des Joint Ventures von Mercedes-Benz mit dem chinesischen Geely-Konzern. Mit einer Länge von 4,29 Meter, einer Breite von 1,91 Meter und einer Höhe von 1,70 Meter sprengt der Concept #1 das bisherige Maß und erreicht die Größe eines B-Segment-Fahrzeugs. Auch die Formensprache weicht deutlich vom bisherigen Smart-Look ab. Eine klassische Fronthaube und die schwebende C-Säule akzentuieren die rundlich-organisch geformte Karosserie.

Der erste Smart unter sino-europäischer Entwicklungshoheit soll dem Vernehmen nach mit zwei unterschiedlichen Akkupaketen angeboten werden, von denen das größere eine Reichweite von über 400 Kilometern erreichen will. Über den Antrieb verliert Smart in der Pressemitteilung keine Worte, abgesehen davon, dass es sich um einen Elektroantrieb handelt. Smart hat bereits vor einigen Jahren – zeitgleich mit dem Ausstieg aus dem US-Markt – die Produktion von Verbrennungsmotoren eingestellt.



Das Fahrzeug kann per Fernzugriff angesteuert werden – Smart spricht von über 75 Prozent aller Steuergeräte. Damit können zum Beispiel Komfortfunktionen nach Bedarf und auch nach dem Fahrzeugkauf noch dazu gebucht werden. Vielleicht gibt es dann auch die „rhythmische Lichtshow“, mit der die Studie aufwartet. Das Serienmodell wird fünf Sitze haben, während die Studie mit vier Einzelsitzen aufwartet.



Zu den Preisen äußert sich Smart noch nicht. Sie dürften sich im Bereich des Volkswagen ID 3 einpendeln, der ohne Subvention bei rund 35.000 Euro beginnt. Gebaut wird das Fahrzeug auf einem Band mit anderen Geely-Produkten, auch die Elektronikarchitektur stammt aus China. (aum/jm)