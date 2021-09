IAA 2021: Volkswagen bringt 2025 einen kleinen ID

Mit dem ID Life stellt Volkswagen auf der IAA Mobility (7.–12.9.2021) in München ein Einstiegs-Elektroauto vor. Die Studie ist klarer und kantiger gezeichnet als die bisherigen Modelle und geht eher Richtung Honda e. Die Serienversion des Kleinwagens soll 2025 zu einem Grundpreis von etwa 20.000 Euro auf den Markt kommen. Ob es dann wie beim Konzeptfahrzeug bei einer Leistung von 172 kW (234 PS), also mehr als beim ID 3, bleibt, ist aber wohl fraglich. Auch das abnehmbare Dach aus Luftkammer-Textil dürfte es wohl nicht in die Serie schaffen. Für den Life gibt VW bei 57 kWh Batteriekapazität eine Reichweite von rund 400 Kilometern an.

Für das Fahrzeug wurden viele Natur- und Recyclingmaterialien verwendet. Im Klarlack für die Karosserie werden Holzspäne als natürliche Farbgeber und ein biobasierter Härter verwendet. Das Dach und die Frontabdeckung bestehen aus wiederverwerteten PET-Flaschen. Im Innenraum kommt unter anderem Holz zur Anwendung und bei den Reifen Bio-Öl, Naturkautschuk und Reishülsen als Grundstoffe.



Das Interieur des Showcars gibt sich multifunktional, die Bedienung digital. Im Handumdrehen lässt sich der ID Life beispielsweise in ein Kino oder eine Gaming-Lounge verwandeln. Spielkonsole und Beamer sind mit an Bord. Als Bildschirm dient eine Projektionsleinwand, die aus der Armaturentafel ausfährt. Wesentliche Fahrfunktionen werden über ein Touchbedienfeld auf dem hexagonalen, nach oben offenen Lenkrad gesteuert. Zusätzlich kann ein Smartphone in das Bediensystem eingebunden werden. Kameras und ein Display ersetzen die Außen- und den Innenspiegel. Bei Bedarf kann auch die vordere Sitzbank komplett umgelegt werden, so dass von Kinobestuhlung über ein Bett bis zu einer Cargo-Variante zahlreiche Varianten möglich sind. (aum)