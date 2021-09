IAA 2021: Genesis kündigt Fahrzeug-Abo an

Auch der koreanische Hersteller Hyundai will seiner Premium-Marke Genesis mit einem Abo-Programm den Marktsteinstieg erleichtern. Auf der IAA Mobility 2021 in München (noch bis 12. September) wurde heute das „Genesis Flexibility Programm“ angekündigt, zum dem alle planmäßigen Wartungsarbeiten für fünf Jahre, die Zustellung und Abholung am Wunschort, ein Mietwagen und ein persönlicher Assistent gehören. Die Konditionen für Deutschland sind noch nicht bekannt. (aum)