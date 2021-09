„Green Deal“ bei Opel ab 159 Euro im Monat

Um der Elektromobilität zusätzlichen Schwung zu geben, bietet Opel seine Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle zu besonderen Leasingkonditionen an. So gibt es im Rahmen der Kampagne „Green Deal“ beispielsweise den Corsa-e zu Monatsraten ab 159 Euro ohne Anzahlung, da der staatliche Elektrobonus in Höhe von 6000 Euro als Sonderzahlung verrechnet wird. Das Angebot bezieht sich auf 36 Monate Laufzeit und eine jährliche Fahrleistung von 10.000 Kilometern. Auch für den Mokka-e, Combo-e Life und Zafira-e Life sowie den Grandland PHEV bietet Opel besondere Leasingkonditionen. Die Aktion ist zunächst bis Ende November befristet. (aum)