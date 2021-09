DS 7 Crossback ganz in Schwarz

In Frankreich ist der DS7 Cossback das meistverkaufte Premium-SUV. Damit hat er sich eine limitierte Sonderedition verdient, die auch in Deutschland für Preise ab 51.290 Euro angeboten werden wird. Der DS7 Crossback Ligne Noire kommt mit Lederinterieur und Außendesign ganz in Schwarz sowie mit einer außergewöhnlichen Ausstattung unter anderem mit der kameragesteuerte Dämpfung DS Active Scan Suspension und Geräuschdämmung durch Verbundglas. (aum)