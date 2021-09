Der Vierzylinder im Wandel der Zeiten

BMW nutzt gleich zwei Heimvorteile zur IAA Mobility 2021, die vom 7. bis 12. September in München stattfindet, der Heimat der Marke. Zweiter Vorteil: die Hauptverwaltung, eine Architektur-Ikone am Ring, im Volksmund wegen der vier 99 Meter hohen Türme „Vierzylinder“ genannt. Die Zylinder werden ab heute Abend die Projektionsfläche für eine spektakuläre Lichtinszenierung bieten. In leuchtenden Farben will das Unternehmen ein starkes Signal für die Kreislaufwirtschaft in die Welt senden. (aum)