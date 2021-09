En minature: Zwei (n)ostalgische Duos von Schuco

Was in Westdeutschland der Bulli war, das war in der DDR der Barkas. Fast 30 Jahre lang wurde der Transporter mit den unterschiedlichsten Auf- und Ausbauten nahezu unverändert produziert. Pläne, den Ein-Tonner nach der Wende in Russland weiterzubauen, zerschlugen sich. Schuco erinnert an den B 1000 – so die Typenbezeichnung – gleich doppelt und mit zwei weiteren DDR-Klassikern im Maßstab 1:43: Als IFA-Servicebus mit einer Simson Schwalbe und als Pritschenwagen mit einem S51-Mokick aus Suhl als Ladung. Die unverbindliche Preisempfehlungen für die (n)ostalgischen Minaturen betragen 49,95 Euro bzw. 59,95 Euro. (aum)