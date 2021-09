Die „Medienportale“ hatten im August 343.000 Leser

Selbst wir in der Redaktion übersehen allzu leicht, dass unsere Medien „Auto-Medienportal“, „e-Medienportal“ und „Car-Editors.Net“ nicht nur Online-Nachrichtenagentur und Quelle für Exklusiv-Storys sind. Neben den rund 1000 Profis, die unsere Stoffe nutzen, gibt es eben auch ganz normale Leser – im gerade vergangenen August 343.000, die 6,8 Millionen Seiten aufgerufen und 624 GB Daten heruntergeladen haben, sagt unsere externe Statistik von KosoleH. In der gewohnten Weise der Betrachtung unserer Daten brachten die vergangenen sieben Tage wieder mehr als 1,1 Millionen Abrufe und Downloads.

Von den 447.585 Abrufen und Downloads an Texten waren dies die Top Ten der Woche – zum ersten Mal in der Geschichte unserer Medien alles Texte aus der „Feder“ unserer Autoren:



1. Elektroautos: Doppelt so hohe Wartungskosten wie beim Verbrenner

2. Caravan-Salon 2021: Ein Mega-Mobil aus Wuppertal

3. Caravan-Salon 2021: Perfekter Start in die neue Saison

4. Vorstellung Toyota Yaris Cross: Wenn der Stadtdschungel ruft

5. Caravan-Salon 2021: Am Ende doch elektrisch in die Zukunft?

6. Vorstellung Kia Sportage: Botschafter im Premium-Anzug

7. Vorstellung Skoda Fabia: Ansehnlicher Bestseller

8. Volvo XC60: Nobel-SUV mit Smartphone-Bedienung

9. Vorstellung Porsche Macan: Der letzte mit klassischem Antrieb?

10. Porsche Cayenne GT – Die Provokation



672.797 Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche von unserem Server als Downloads an unsere Abnehmer ausgeliefert. Bei den Videos lag nun schon in der zweiten Woche das über den Le Mans-Sieger 2017 Porsche 919 vorn, bei den Fotos das vom Wohnmobil Bimobil EX600 mit dem Bugatti Vejron in der „Garage“. (aum)