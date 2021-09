Skoda verbietet das Rauchen in allen Werken

Ab heute ist Skoda ein Nichtraucherunternehmen. Das Rauchverbot gilt auf allen Werksgeländen und in den Betriebsbereichen der Tschechischen Republik. Die Maßnahmen für ein rauchfreies Arbeitsumfeld hat die VW-Tochter zusammen mit der Gewerkschaft KOVO ergriffen.

Ziel der Maßnahme sei es, die Arbeit für alle Beschäftigten, die mehrheitlich nicht rauchen, angenehmer zu gestalten und deren Gesundheit bestmöglich zu schützen. Deshalb hat das Unternehmen nun Raucherecken und -plätze auf all seinen Werksgeländen abgeschafft. In den indischen Werken in Pune und Aurangabad hat Skoda bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein Rauchverbot erlassen. (aum)