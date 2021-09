Auch VW bietet ab heute Autos im Abo

Volkswagen startet ein „AutoAbo“ in Deutschland. Ab heute können Kunden zunächst die vollelektrischen Modelle ID 3 und ID 4 zu Monatsraten ab 499 Euro anmieten. Dafür will VW in den kommenden Monaten mehr als 2000 „junge Gebrauchte“ zur Verfügung stellen.

Das Auto-Abo gibt es entweder ab drei oder sechs Monaten Mindestlaufzeit, danach ist es jederzeit kündbar. Im Vertrag enthalten sind mit Ausnahme des Stroms: 800 Freikilometer pro Monat, Full-Service mit Zulassung, Hauptuntersuchung, Wartung, Inspektionen, Versicherungen und Steuern. Als Start-Angebot kann der Kunde das Fahrzeug mit Vorlauf von 14 Tagen an seinen Wunschstandort liefern und auch wieder abholen lassen. Künftig ist auch eine Auslieferung sowie Abo-Verträge über die Händler geplant, die zunächst nur für Wartung und Reparatur eingebunden sind.



Apropos Händler: Wenige Monate nach dem Start des Auto-Abos will Volkswagen Leasing und Verkaufsabschlüsse auch online anbieten. Zunächst nur für Modelle der ID-Familie, danach auch für neue und gebrauchte Bestandsfahrzeuge aller Antriebsarten. Dabei sollen Händler und deren Fahrzeuge in den digitalen VW-Marktplatz www.autosuche.de integriert werden und der Kunde kann wählen zwischen Vertragsabschluss im Autohaus oder online. Im Netz gibt er dann den Händler seiner Wahl für Beratung, Service oder Auslieferung an – und dieser soll dann dieselbe Provision wie im Falle einer Bestellung im Autohaus erhalten. (aum)