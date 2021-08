Verbände fordern mehr Bio für den Kraftstoff

Kurz vor der Bundestagswahl schreibt es die Biokraftstoffwirtschaft der Politik nach einmal ins Stammbuch – dieses Mal in Form der Broschüre „Politikinformation Biokraftstoffe ". Darin weist die Branche noch einmal auf den Beitrag der Biokraftstoffen zum Klimaschutz im Verkehr hin und formuliert ihre Anliegen an die Politik. So fordern die Verbände eine höhere Beimischung für Biokraftstoffe, eine Anrechnung erneuerbarer Kraftstoffe auf CO2-Flottengrenzwerte und die Einführung einer CO2-basierten Energiebesteuerung. Informationen unter http://www.bdbe.de. (aum)