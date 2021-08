Training für das neue Zeitalter der Automobilindustrie

Mit dem symbolischen, aber obligaten ersten Spatenstich legte Hyundai gestern im bayerischen Hösbach den Grundstein für die neue Hyundai Training Akademie. Hier sollen vom Sommer 2022 die Händler „sowohl technisch als auch kaufmännisch qualifiziert und auf das entsprechende Tagesgeschäft vorbereitet werden“, sagte Jürgen Keller, der Geschäftsführer von Hyundai Deutschland. Neben Workshops, Präsenztrainings und digitalen Trainings wird Hyundai die hochmodern ausgestatteten Räumlichkeiten inklusive eines Fernsehstudios auch für interne Veranstaltungen und Schulungen nutzen.

„Wir bereiten uns mit der Training Akademie auf ein neues Zeitalter der Automobilindustrie vor. Daher wird unser Online Showroom zukünftig auch in der Training Akademie angesiedelt sein. Mit dem Online Showroom unterstützen wir seit über einem Jahr erfolgreich Kunden zu Hause beim Autokauf“, sagte Keller. Interessenten können sich an sieben Tagen die Woche per Tablet, Smartphone oder PC online über die Modelle von Hyundai informieren und beraten lassen. Der Showroom ist jeden Tag von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. (aum)