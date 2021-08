Vorschau: Verkehrschaos als Versuchsstrecke

Der neue VW Multivan steht in den Startlöchern. Während die gewerblich orientierten Bulli-Varianten Caravelle und Transporter weiter auf dem T6.1-Basis weiterfahren (müssen), wurde die Freizeit- und Pkw-Version von Grund auf neu entwickelt. Frank Wald durfte die letzten Abnahmefahrten begleiten. Außerdem hat er die aktualisierte Version des Volvo-Infotainmentsystems im XC60 und V90 erlebt.

Mit besonderer Spannung wird Walther Wuttkes Bericht über den neuen Opel Astra erwartet. Hans-Robert Richarz wird sich in seinem Bericht über den neuen Skoda Fabia trotz des Verkehrschaos bei der Testfahrt rund um Danzig nicht vom Auto ablenken lassen. Außerdem berichtet er noch über den DS4.



Michael Kirchberger`s Themen: Der elektirische Rambo: Jeep elektrifiziert den Wrangler. Als Rubican 4xe versucht sich das Urgestein in Schleichfahrt, scheitert aber an knapper E-Reichweite und lautem Stellenprofil. Urgestein und doch erfrischt: Der Outback begleitet Subaru seit der ersten Stunde. Allradantrieb und Boxermotor gehören zur Marke wie die Musik zum Handkäse. Dennoch zeigt sich das Traditionsmodell nach einer Erneuerung auf der Höhe der Zeit.



Im Übrigen werden wir auch in der kommenden Woche kein relevantes Thema links liegen lassen, sondern alles melden, was die Szene interessiert. (aum)