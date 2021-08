ADFC wehrt sich: Es gibt nur eine Welt-Fahrradmesse

Die einzig echte Welt-Fahrradmesse bleibt aber die Eurobike, stellt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) fest. Offenbar fürchtet er den Wettbewerb aus einer Ecke, die ihm nicht sympathisch ist. Am 1. September beginnt die größte Fahrradmesse der Welt, die Eurobike in Friedrichshafen. Am 7. September öffnet in München die IAA Mobility 2021, auf der mehr Fahrrad- und Zweiradhersteller ausstellen als Automobilhersteller. Die Rede ist von 70 Fahrradmarken. Der Fahrradclub ADFC begrüßt heute in einer Pressemeldung die immer stärkere Präsenz des Fahrrads im Wirtschaftsleben, moniert aber, die IAA wolle mit den Fahrrädern dem Auto einen „innovativen Anstrich“ geben. (aum)