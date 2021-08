IAA 2021: Zehn Jahre sollen die Batterien halten

Als Pionier in der Herstellung elektrischer Busse in der Türkei erweitert Otokar seine Produktpalette um den e-Kent C. Otokar und der Batteriehersteller Webasto werden den neuen Bus bei der IAA Mobility in München (7. bis 12. September) zeigen. Der Stadtbus ist zwölf Meter lang und bietet bis zu mehr als 100 Passagieren Platz. Die maximale Leistung beträgt 340 Kilowatt (455 PS), das maximale Drehmoment 40.000 Newtonmeter.

Bei den Batterien, die den Bus antreiben, handelt es sich um Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid-Batterien von Webasto mit je 35 Kilowattstunden. Es können bis zu zehn Batterien eingebaut werden. Die Batteriemodule sind auf dem Dach und am Heck des Busses angebracht. So rückt der Schwerpunkt nicht zu sehr nach oben und die Heckbatterien verbessern mit ihrem Gewicht die Traktion. Die Reichweite liegt je nach Gelände und Nutzungsprofil bei über 300 Kilometern. Otokar plant eine Batterienutzung von zehn Jahren bzw. 3000 Ladezyklen. (aum)