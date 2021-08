Ford will die Nugget-Produktion ausweiten

Ford stellt auf dem Caravan Salon von Freitag bis Sonntag, 5. September in Düsseldorf zwei neue Ausstattungsvarianten der Nugget Camper-Baureihe als seriennahe Prototypen vor: den „Active" und den „Trail". Beide Zeltdach-Versionen sollen voraussichtlich ab November bestellbar sein; die Verkaufspreise stehen noch nicht fest. Fest steht aber, dass Ford in Kooperation mit seinem langjährigen Umrüstpartner Westfalen Mobil GmbH in Rheda-Wiedenbrück die Produktion von Nugget und Nugget Plus ausweiten will.

Die Active-Variante wurde vor allem für solche Kunden entwickelt, die Komfort, hochwertige Oberflächen und ein besonders stilvolles Erscheinungsbild bei voller Funktionalität ihres Freizeitfahrzeugs schätzen. Dunkel lackierte Stoßfänger, Karosserieseiten und Spiegel können dazu beitragen, kleinere Kratzer zu verhindern und schaffen einen von SUVs inspirierten Look, der durch 17-Zoll-Leichtmetallräder und einen charakteristischen Maschen-Kühlergrill ergänzt wird. Eine 2,6-Meter-Markise (serienmäßig bei Fahrzeugen mit kurzem Radstand) bietet Schutz und Schatten.



Der neue helle Holzboden im Yachtdeck-Design verleiht dem Wohnbereich einen luxuriösen Touch, ist zugleich aber strapazierfähig und leicht zu reinigen. Strukturierte satinierte Oberflächen, schwarze Arbeitsplatten und Aluminium-Dekore setzen hochwertige Akzente, ebenso wie die Teil-Leder-Sitze.



Der Auftritt des Trail wird von seinem mattschwarzen Ford-Kühlergrill dominiert, der von den Ford Raptor-Performance-Modellen inspiriert ist und auf den Outdoor-Charakter dieses Camper-Vans hinweist. Schwarz lackierte Stoßfänger, Karosserieseiten und Radhäuser, 16-Zoll-Leichtmetallräder runden den robusten Look ab. Ein weiteres Highlight der Trail-Variante ist das mechanische Sperrdifferenzial (mLSD) für spürbar mehr Traktion auf rutschigem Untergrund wie beispielsweise nassem Gras, Schnee, Sand, Kies oder Eis.



Alle Trail-Modelle verfügen serienmäßig über strapazierfähiges schwarzes Leder auf den drehbaren Vordersitzen und der 3er-Rücksitzbank. Der Esstisch ist in einem exklusiven dunkleren Farbton gehalten und kontrastiert mit der weißen Küchenzeile, dem Kleiderschrank und der hochwertigen Holzmaserung des Bodens. (aum)