Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Mehr als 1,2 Millionen Texte, Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ und beim „e-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Wir haben uns abgewöhnt, nach den Gründen für die Schwankungen zu suchen. Wir genießen lieber jeden Ausschlag nach oben und führen es auf die wieder einmal gelungene Mischung der Themen zurück.

Unter den 467.846 abgerufenen Texten waren die die Top Ten:



1. Campervan Karmann Duncan: Neue Baureihe auf Ford-Basis

2. Vorstellung Opel Grandland: Jetzt mit Familiengesicht

3. Renault Trafic Spacenomad: Noch ein Zeltdachcamper

4. Aus Deutschland für Amerika: Der Hyundai Elantra N

5. Praxistest Jaguar F-Type R: Die letzten Tage des Donners

6. Mineralölunternehmen kämpfen für E-Fuels

7. Die Espressomaschine in der Mittelkonsole

8. Projekt „MuLi“ nutzt die Bremsenergie der Straßenbahn

9. Playmobil bringt im Oktober den James Bond Aston Martin DB5

10. Nissan Z: Die Japan-Ikone darf nicht mehr nach Europa



762.269 Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche von unserem Server als Downloads an unsere Abnehmer ausgeliefert. Das Porsche-Video über den Le Mans-Sieger von 2017 lag beim Bewegtbild vorn. Bei den Fotos war es eines vom Playmobil-Modell des James Bond Aston Martin DB5. (aum)