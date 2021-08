IAA 2021: Cupra erlaubt ersten Blick auf zukünftige Designsprache

Mit seiner radikalsten Interpretation eines vollelektrischen urbanen Performance-Fahrzeugs will Seats Performance-Marke Cupra Grenzen austesten. Das Konzeptfahrzeug vereint vollelektrisches Fahren, Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit mit „aufregender“ Ästhetik der virtuellen Welt. Dazu zählt offenbar auch ein riesiger Heckspoiler für einen urbanen Rebellen. Der will in seiner Stadt wohl schneller Fahren als erlaubt. Näheres bei der Weltpremiere auf der IAA Mobility (7. Bis 12.September). (aum)