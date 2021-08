Auch den Jaguar XF gibt es jetzt als „R-Dynamic Black“

Jaguar bietet den XF und XF Sportbrake nun auch als „R-Dynamic Black“ an. Diese Ausstattungsoption wurde im vergangenen Jahr beim XE eingeführt, wo sie nun nochmals erweitert wurde. Besondere Merkmale sind die in Gloss Black lackierten Karosserieteile wie Kühlergrill, Seitenfensterrahmen, Außenspiegelkappen und Seitenschweller, die Lufteinlässe in den Kotflügeln und die hinteren Embleme sowie beim Sportbrake die Dachreling. Hinzu kommen Privacy-Glas und ein Panoramadach, schwarze 19-Zoll-Räder mit Hochglanz-Finish und rote Bremssättel.

Den Innenraum des R-Dynamic Black zeichnen glänzende Metallpedale und Furniere in Gloss Grey Figured Ebony (XE) und Satin Charcoal Ash (XF) aus. Die Ambientebeleuchtung im XF bietet außerdem mehr Farbtöne, und das Infotainmentsystem Pivi Pro mit Navigation verfügt in beiden Baureihen bereits serienmäßig über eine Reihe von integrierten Apps.



Für die R-Dynamic-Black-Modelle stehen verschiedene Motorisierungen zur Wahl. Die Preise für den XE starten bei 49.940 Euro für den XE und 61.185 Euro für den XF. (aum)