Kevin Giek (42) verantwortet seit April 2021 bei Porsche die Baureihe Taycan. Er hat in dieser Position Stefan Weckbach abgelöst, der nun die Baureihe Cayenne leitet. Giek ist seit mehr als 18 Jahren bei der Porsche AG tätig und war zuletzt Leiter der Beschaffung für neue Fahrzeugprojekte. Er hat an der Hochschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft in Pforzheim studiert und ist Diplom-Wirtschaftsingenieur. (aum)