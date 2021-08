IAA 2021: Kia Sportage Plug-in-Hybrid feiert Weltpremiere

Kia zeigt auf der IAA Mobility in München (7. bis 12. September) zwei Elektro-Neuheiten. Seine Weltpremiere gibt dort der Sportage Plug-in-Hybrid, der erstmals eine speziell für den europäischen Markt konzipierte Karosserievariante des kompakten SUV darstellt. Der Teilzeitstromer kombiniert einen 1,6-Liter-Turbobenziner (1.6 T-GDI) mit einem 66,9-kW-Elektromotor und einer 13,8-kWh-Batterie.

Auch der neue 800-Volt-Stromer EV6 wird in der bayerischen Landeshauptstadt erstmals in Europa der Öffentlichkeit gezeigt. Der E-Crossover soll je nach Ausführung bis zu 528 Kilometer Reichweite besitzen und sich an geeigneten Schnelllade-Stationen in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lassen.



Am Kia-Stand auf dem Odeonsplatz haben Besucher die Möglichkeit, die neuen Modelle mithilfe virtueller Realität genauer kennenzulernen und auch ganz real in ihnen Platz zu nehmen. (aum)