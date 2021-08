Triumph erweitert das Modellangebot bei der Trident 660 um eine Version als Sporttourer. In Anlehnung an die große 1050er wird so aus dem Naked-Bike die Tiger Sport 660. Mit Halbverkleidung und hoher Windschutzscheibe sowie optionalem Koffersystem und vermutlich anderem Lenker entsteht eine Reisemaschine. Derzeit finden die finalen Testfahrten statt. Angaben zur Markteinführung und zum Preis machte Triumph noch nicht. (aum)