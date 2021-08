Genesis G70 Limousine startet ab 39.100 Euro

Genesis hat die deutschen Preise für die Limousine G70 und das SUV GV70 bekannt gegeben. Die Limousine startet ab 39.100 Euro mit dem Einstiegsbenziner 2.0T mit Achtgang-Automatik und Allradantrieb, für das SUV sind mindestens 45.920 Euro in der Konfiguration mit 2,2-Liter-Diesel, ebenfalls mit Achtgang-Automatik und Allradantrieb, zu bezahlen. Beide Modelle können ab dem 1. September bestellt werden und kommen noch in diesem Jahr auf den Markt, zeitgleich in der Schweiz und in Großbritannien.

Nach dem G80 und GV80 bietet Hyundais Edel-Tochter mit dem G70 und dem GV70 in Europa nun vier Modelle an. Folgen sollen dazu noch der G70 Shooting Brake sowie ein elektrifizierter G80. Im Laufe des Jahres sollen drei weitere vollelektrische Fahrzeuge angekündigt werden. (aum)