Auch die nächste Generation hat sportliche Ambitionen

Mit dem Wechsel zur neunen Modellgeneration des Skoda Fabia erhält auch die Rallye-Version einen Nachfolger. Die Erprobung des zukünftigen Fabia in der Rally2-Variante hat bei Skoda Motorsport bereits begonnen: Ein erster Prototyp absolvierte Testfahrten in Tschechien, Frankreich und Spanien. Nach dem Rally2-Reglement der FIA wird auch die nächste Generation von einem 1,6-Liter-Turbobenziner angetrieben und über ein sequenzielles Fünf-Gang-Getriebe, Allradantrieb und mechanische Differenziale verfügen.

Seit April 2015 ist die Rallye-Version des Skoda Fabia das erfolgreichste Fahrzeug in seiner Kategorie. Anfangs noch als R5-Variante, später umbenannt in Rally2 hat das tschechische Rallye-Auto bis heute neun Titel in Supportkategorien der FIA Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen. Die insgesamt verkaufte 400 Exemplare vom R5, Rally2 und Rally2 Evo holten zahlreiche regionale und nationale Meisterschaften mit fast 1400 Gesamt- und Klassensiege sowie weltweit nahezu 3300 Podiumsplätze. (aum)