Vorschau: Vorbote der T-Klasse und eine Limo ohne Rücksitzbank

Bei Mercedes-Benz steht der neue Citan in den Startlöchern. Er basiert wieder auf dem Renault Kangoo, wird aber formal deutlich eigenständiger und erstmals auch als Elektroversion lieferbar sein. Zunächst stehen die Lieferwagen an, ab kommendem Jahr wird der Hochdachkombi dann als Pkw für Privatkunden zur neuen T-Klasse – als EQT ebenfalls als Batterieauto.

Alfa Romeo legt nach und bringt die Giulia als leichteteste und stärkste GTA-Version. Als GTAm verliert sie aus Gewichtsgründen sogar ihre Rücksitzbank. In einem weitern Fahrbericht dreht es sich um den ersten Toyota Yaris Cross. Im Praxistest stellt Michael Kirchberger außerdem den Jaguar F-Type R vor. Er gehört wohl zu den letzten seiner Art. Mit seiner V8-Maschine legt das Spitzenmodell überaus feine Manieren an den Tag. Nur nicht beim Verbrauch. Frank Wald hat den Fiat Panda im Alltag getestet, mit über vier Millionen Verkäufen eines der erfolgreichsten Modelle der Italiener überhaupt. In seiner aktuellen Generation als Hybrid Sport wurde er nun sogar noch einmal elektrifiziert, was sich jedoch eher an der Zapfsäule als in politisch korrekter und staatlich gepamperter Fortbewegung niederschlägt.



Wir berichten außerdem vom 60. Caravan-Salon, der Ende nächster Woche in Düsseldorf seine Pforten öffnet. Mit rund 650 Ausstellern sind trotz Corona fast doppelt so viele Aussteller wie im Vorjahr präsent und zeigen ihre Neuheiten. Der Wermutstropfen: Auf Grund der hohen pandemiebedingten Nachfrage nach Campingfahrzeugen steigen Lieferzeiten und Preise gleichermaßen.



Darüber hinaus versorgen Sie die Mitglieder der Autoren-Union Mobilität wieder täglich mit Neuigkeiten aus der Welt der Automobile und Zweiräder sowie Nachrichten aus der Verkehrspoltik und der Zuliefererindustrie. (aum)