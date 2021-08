Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Einen Hauch mehr als eine Million Abrufe und Downloads verzeichnete das „Auto-Medienportal“ in der vergangenen Woche. Hier ein paar Details aus der Millionen-Statistik: In der Zahl von 357.808 Abrufen von Texten sind 51.011 pdf-Dateien und 30.377 rtf-Dateien enthalten. Bei den Fotos und Videos handelt es sich immer um Downloads.

Bei den Textabrufen und -downloads waren dies die Top Ten der Woche:



1. Massiver Dämpfer für die E-Mobilität

2. Der Kia EV6 ist sportlich wie ein Tesla – aber viel besser verarbeitet

3. Bill Gates: Eine Lanze für alternative Kraftstoffe

4. IAA 2021: „Kern der IAA ist weiterhin das Automobil.“

5. Fisker Ocean: Die Nerven liegen blank

6. Beim 911 GT3 Touring hat Porsche dem Kunden genau zugehört

7. Genesis nimmt Europa ins Visier

8. Der VCD will die IAA aus München vertreiben

9. Dauerduschen für den Ford Mustang Mach-E

10. Kommentar IAA 2021: Der Zeitgeist spricht bald Bayerisch



656.130 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer und Leser aus. Bei den Fotos lag eines vom Kia EV6 vorn, bei den Videos das der Fahrt mit dem Prototypen vom VW ID 5. (aum)