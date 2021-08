Niedersachsens Polizei setzt auch auf Samtpfoten

Als erste Behörde in Deutschland setzt die Polizei Niedersachsen auf rein batterieelektrische Fahrzeuge. Insgesamt bestellte sie 215 ID 3 als Einsatzfahrzeuge, von den die ersten zehn heute in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in Hannover der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Darüber hinaus wird die Polizei ihre Flotte von 160 Volkswagen Passat GTE um weitere 175 Hybrid-Modelle des Elektro-Passat aufstocken. Die ID 3 werden in Zwickau und Dresden vom Band rollen: Die Auslieferung beginnt jetzt. VW hat den Auftrag im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung erhalten.

Bei den ID-Fahrzeugen für die Polizei Niedersachsens handelt es sich um neutrale Fahrzeuge sowie Einsatzfahrzeuge der Kriminalpolizei. Letztere sind ausgestattet mit Funk und Blaulicht, das im Einsatzfall auf dem Fahrzeugdach angebracht werden kann. Die 175 Passat GTE sind für den Einsatz im Streifendienst und auch zur Observation vorgesehen. Sie werden als Funkstreifenwagen in der bekannten Farbgebung der Polizei inklusive Blaulicht und Funk sowie als verdeckte Kripofahrzeuge ausgeliefert.



Sämtliche Fahrzeuge werden auf die acht Polizeibehörden sowie die Polizeiakademie Niedersachsen an den Standorten Hannover, Braunschweig, Göttingen, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück und Nienburg aufgeteilt.