Die „Fantastischen Vier“ suchen den Leon-e-Hybrid-Sound

Seat hat einen neuen Werbeclip produziert, in dem sich Deutschlands populärste Hip-Hop-Band „Die Fantastischen Vier“ als Akustik-Analytiker für den Leon e-Hybrid präsentieren. In dem selbst kreierten Youtube-Spot checken Smudo, And.Y, Michi Beck und Thomas D, in weißen Kitteln und mit allerhand Audio-Equipment gerüstet in einem futuristisch anmutenden Soundlabor allerlei Geräusche und Klänge, die ein Seat Leon e-Hybrid von sich gibt.

Von DJ Thomilla wurden die Sounds aufgezeichnet und anschließend zu einem Remix des 2014er-Hits „Und los“ gemischt. Dieser Remix bildet auch die musikalische Grundlage der 30 und 60 Sekunden langen Werbeclips zum neuen Seat Leon e-Hybrid. (aum)