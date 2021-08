IAA 2021: Mercedes-Benz schafft sich seinen eigenen Himmel

Anlässlich der „IAA Mobility 2021“ vom 7. bis 12. September 2021 verwandelt Mercedes-Benz den Münchner Odeonsplatz mit einer schwebenden Skulptur in einen Kunstraum. Das 24 mal 21 Meter große Kunstwerk „Earthtime 1.26 Munich“ der US-amerikanischen Künstlerin Janet Echelman verändert sich permanent durch die Naturkräfte und soll so die Dynamik unseres Ökosystems symbolisieren. Die vielfarbige Skulptur schwebt über der Ausstellungs- und Erlebnisfläche von Mercedes-Benz auf dem Odeonsplatz. Mit einer Vernissage eröffneten Janet Echelman, das Unternehmen, das Kulturreferat der Stadt und das Münchner Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) gestern die Installation. Sie wird bis Anfang Oktober zu sehen sein. (aum)