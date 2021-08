Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Wieder mehr als 970.000 Fotos, Videos und Texte wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Neun von zehn stammen aus der Feder unserer Autoren.

Von den 380.915 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Massiver Dämpfer für die E-Mobilität

2. Elektroautos: Doppelt so hohe Wartungskosten wie beim Verbrenner

3. Praxistest Isuzu D-Max V-Cross: Der Herausforderer aus Fernost

4. Wer zahlt die 50.000 Dollar für ein Vélosolex?

5. Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25: Mit 700 PS zum Firmenjubiläum

6. Fahrbericht Hyundai i20 N Performance: Röhrend durch Oberhessen

7. Skoda Fabia: So clever wie die Großen

8. Luxusfahrzeuge während der Pandemie gefragter denn je

9. Morgan Plus Four CX-T: Roadster-Fahrspaß im Gelände

10. Subaru Outback: Auf der Suche nach dem verlorenen Ort



589.076 Fotos und Videos hat unser Computer in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer ausgeliefert. Bei den Videos lag eines vom Covered Drive des Volkswagen ID 5 vorn, bei den Fotos eines vom Ford GT Heritage Edition. (aum)