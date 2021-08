Morgan Plus Four CX-T: Roadster-Fahrspaß im Gelände

Bei allen Attacken auf das Automobil – die Faszination an diesem Werkzeug der Freiheit ist ungebrochen. Und es gibt Baumuster, bei denen dieser Aspekt weit im Vordergrund steht: Sportwagen, Roadster, Geländewagen. Jetzt hat die britische Traditionsmarke Morgan mit dem Plus Four CX-T ein auf nur acht Exemplare limitiertes Sondermodell vorgestellt, das die Eigenschaften dieser Gattungen miteinander vereint.

Der CX-T basiert auf dem noch relativ neuen Plus Four, der über eine völlig neu entwickelte Aluminium-Struktur verfügt. Die Änderungen sind umfangreich und auf vergrößerte Ladekapazität ausgerichtet. Der Plus Four CX-T soll in der Lage sein, viel Gepäck mitzunehmen. Zwei Ersatzräder, Werkzeug zur Bergung und eine auf stolze 23 cm erhöhte Bodenfreiheit dienen der Verbesserung der Off-Road-Eigenschaften.



Beim Antrieb greift Morgan auf ein Allradsystem von BMW zurück, das elektronisch auf unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten angepasst werden kann. Unter der langen Motorhaube steckt ein 2,0-Liter-Vierzylinder bajuwarischer Provenienz, der seine 258 PS (190 kW) – wie es sich für ein derart puristisches Auto gehört – über eine Sechsgang-Handschaltung auf alle vier Räder überträgt.



Die acht Exemplare, die für umgerechnet knapp über 200.000 Euro angeboten werden, dürften mittlerweile vergriffen sein. Nicht auszuschließen, dass Morgan in Zukunft mit weiteren geländetauglichen Varianten nachlegt. Wer beim aktuellen CX-T zu kurz gekommen ist, darf sich mit einem regulären Plus Four trösten. Das heckgetriebene Basismodell kostet rund 80.000 Euro. (aum/jm)