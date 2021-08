Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Wenn uns jemand erklären kann, warum unsere Abrufzahlen der Woche um mehrere Hunderttausend schwanken können, dann hören wir ihm gern zu. In jedem Fall weisen wir mit Überzeugung auf die Qualität unserer Inhalte hin.

Von den 391.989 abgerufenen oder heruntergeladenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Linien-Richter BGH: Wer schuf die Karosserieform des Porsche 911?

2. Vorstellung Peugeot 308 SW: Löwe mit Radarauge

3. Vorstellung Citroën C5 X: Ein Modell für Monsieur le Président

4. Vorstellung Dethleffs Globetrail: Der erste eigene Camping-Van

5. Praxistest Arto 77 E: Luxus auf der grünen Wiese

6. Millionenschwere Auktionen in Monterey

7. Mahle stärkt freien Werkstätten den Rücken

8. Vom Riesengebirge auf riesige Berge

9. Camper-Neuheiten bei Trigano: Challenger glänzt mit pfiffigen Ideen

10. Praxistest Audi Q7 50 TDI Quattro: Ruhiges Reisen ohne Schnörkel



725.565 Foto und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer und Leser aus. Bei den Fotos lag eines vom Citroen CX 5 ganz vorn, bei den Videos das vom Audi RS Q e-Tron. (aum)