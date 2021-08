Cubos und Wolfsburg AG beraten zu betrieblicher E-Ladeinfrastruktur

Hinter dem Thema Elektromobilität stehen noch viele große Fragezeichen. Zwar sind die dürftige Reichweite, der gewaltige CO2-Rucksack der Batterie oder die tröpfelnde Ladegeschwindigkeit bei den Herstellern ganz oben auf der Agenda. Doch vor allem die mangelnde Ladeinfrastruktur ist es, die durchaus willige Kunden vom Erwerb eines Stromers abhält.

Wer innenstadtnah in einem Mehrfamilienhaus wohnt und sich in einer ständigen Fehde mit den Nachbarn um die spärlichen Parkbuchten an der Straße befindet, der hat kaum die Möglichkeit, die Batterien über Nacht aufzutanken. Sei es an einer privaten Wallbox oder an einer der hart umkämpften öffentlichen Ladesäulen. Wie wäre es also, wenn die E-Autos derjenigen, die Zuhause keine Möglichkeit dazu haben, während der Arbeitszeit an halböffentlicher Ladestationen auf dem Betriebsgelände der Unternehmen laden könnten? Dabei gilt es ebenso technische und rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten, wie auch die Frage nach Fördergeldern oder den geeigneten Produkten. In Wolfsburg arbeiten Kommune und Unternehmen nun zusammen, um den Ausbau voranzutreiben.



Federführend ist die Wolfsburg AG, ein Gemeinschaftsunternehmen des VW-Konzern und der Stadt Wolfsburg, die zusammen mit dem lokalen Technikpartner Cubos nun für alle interessierten Unternehmen eine kostenlose, anbieterunabhängige Erstberatung anbietet. Cubos bringt dabei das technische Know-How mit, während die Wolfsburg AG die Schnittstelle zu Behörden und Energielieferanten darstellt. Künftig soll so die Einrichtung halböffentlicher Ladestationen verbessert werden, damit Kunden und Mitarbeiter ohne Sorge vor leeren Akkus mobil sein können. (ampnet/tw)