Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Fast 820.000 Fotos, Videos und Texte wurden in der vergangenen Woche beim Auto-Medienportal abgerufen oder heruntergeladen. Die erste Phase der Ferien brachte den Freizeitfahrzeugen dabei ein deutliches Übergewicht.

Von den 391.580 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Vorstellung Dethleffs Globetrail: Der erste eigene Camping-Van

2. Sprit aus Luft und Wasser schon bald in Serie?

3. IG Metall warnt vor einem abruptem Verbot des Verbrenners

4. Dethleffs: Mit dem E-Caravan über die Alpen

5. Vorstellung Mercedes-Benz EQS: Das beste Auto der Parallelwelt

6. Im Rückspiegel: 30 Jahre Subaru SVX – Raumschiff für die Oberklasse

7. Im Rückspiegel: „Wenn ich an Le Mans denke, fühle ich mich 40 Jahre jünger.“

8. Ein Traum wurde wahr

9. Mercedes-Benz stellt Weichen kompromisslos auf elektrisch

10. Reisemobil-Updates: Die Neuen von Carado, Etrusco und Sunlight



426.464 Fotos und Videos lieferte unser Server den Abnehmern als ´Downloads aus. Bei den Fotos war der Dethleffs Globetrail weit vorn, bei den Videos alle um die „Porsche Moments“, am besten die Episode 2: Porsche 917 KH. (aum)