Toyota steigert Absatz im ersten Halbjahr auf 5,01 Millionen Autos

Toyota hat im ersten Halbjahr 2021 weltweit fast 5,01 Millionen Fahrzeuge verkauft. Mit den Marken Toyota und Lexus verzeichneten die Japaner damit eine deutliche Absatzsteigerung von 32,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2019, die nicht von der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdowns geprägt waren, steht ein Plus von 4,5 Prozent.

Verantwortlich für die positive Entwicklung sind vor allem die Märkte in Nordamerika und China, aber auch in Europa. Mit 598.888 Fahrzeugen und 41 Prozent Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum registrierte Toyota Motor Europe von Januar bis Juni 2021 sogar noch höhere Wachstumsraten als weltweit.



Immer mehr Kunden entscheiden sich dabei für die elektrifizierten Hybrid-Modelle. Lag deren Anteil am Gesamtabsatz vor einem Jahr noch bei gut einem Fünftel, stieg dieser im ersten Halbjahr 2021 auf 26 Prozent. Allein in Westeuropa liegt der Hybridanteil inzwischen bei 70 Prozent.



Parallel zum Absatz kletterten auch die weltweiten Produktionszahlen: Rund 4,52 Millionen gefertigte Fahrzeuge bedeuten ein Plus von 36,3 Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten 2020. Damit erreicht die Toyota Motor Corporation annähernd das Vor-Corona-Niveau. (aum)