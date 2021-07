HUK-Coburg Autowelt weitet Autoabo auf E-Fahrzeuge aus

Nach einem mehrmonatigen Test nimmt nun auch die HUK Coburg Autowelt das Auto-Abo ins Programm auf. Dazu erweitert das Tochterunternehmen des größten deutschen Autoversicherers mit Sitz in Düsseldorf das Angebot um weitere Hersteller und Fahrzeugmodelle, darunter auch E-Autos.

Das HUK-Autoabo umfasst bei einer Laufzeit von sechs oder zwölf Monaten mindestens 1500 Freikilometer pro Monat und kann individuell erweitert werden. In der monatlichen Abo-Gebühr enthalten sind außerdem Zulassung, Steuern, jegliche Wartung und Reparaturen, Reifenwechsel sowie Kfz-Haftpflicht-Versicherung und Kasko mit einem Selbstbehalt von 500 Euro in der Vollkasko und 150 Euro in der Teilkasko.



„Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen, die mobil sein möchten, ohne sich um Dinge wie Anmeldung oder Wartung eines Autos kümmern zu müssen“, sagt Autowelt-Geschäftsführer Sebastian Lins. Das passende Modell kann man online (www.huk-autowelt.de) suchen und buchen. Die Abholung erfolgt an den Standorten der HUK-Autowelt in Düsseldorf, Neuss, Hamburg oder Kehlheim. Darüber hinaus steht auch ein bundesweiter Fahrzeugbringservice zur Verfügung. (aum)