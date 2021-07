Yamaha eröffnet „Ausbildungswerkstatt der Zukunft“

Yamaha Motor Deutschland hat gemeinsam mit der Josef-von-Fraunhofer-Berufsschule in Straubing die „Ausbildungswerkstatt der Zukunft“ eröffnet. In den neu gestalteten Räumlichkeiten der bayerischen Ausbildungsstätte finden angehende Zweiradmechatroniker ab sofort neue Werkstatt-Strukturen und moderne Arbeitsplätze für eine praxisnahe Ausbildung. Um sie mit der Technologie vertraut zu machen, erhielt die Berufsschule aktuelle Yamaha-Modelle als Dauerleihgabe.

Die langfristig angelegte Kooperation ermöglicht es den Schülern, von Beginn an Praxiserfahrung zu sammeln. In dreieinhalb berufsbegleitenden Lehrjahren werden fundierte Fachkenntnisse vermittelt und direkt angewendet. Dazu kommen außerschulische Aktivitäten: Im zweiten Ausbildungsjahr steht beispielsweise ein Lehrgang zur Fahrzeugdiagnostik in der Yamaha-Zentrale Neuss auf dem Programm. Zudem werden jedes Jahr verdiente Schüler zu einem Renn-Wochenende inklusive Boxengassen-Besuch eingeladen. Am Ende erhalten die besten fünf Absolventen ein Jobangebot bei einem Yamaha Partner. (aum)