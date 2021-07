Porsche spendet eine Million Euro für Soforthilfe in Flutgebieten

Mit einer Spende in Höhe von einer Million Euro unterstützt Porsche das Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ in seiner Arbeit in den Flutgebieten. Das Geld geht in die Soforthilfe für Flutopfer und stärkt den Einsatz der verschiedenen Rettungsorganisationen in den betroffenen Regionen. Zusätzlich hat der Sportwagenhersteller seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer internen Plattform zu privaten Spenden aufgerufen.

Das Bündnis Aktion Deutschland Hilft e.V. unterstützt weltweit mehr als 2400 Projekte. Sie bündelt Hilfsorganisationen und -leistungen, um vor Ort bei der Suche nach vermissten Menschen und deren Rettung zu helfen. Sie vermittelt Unterkünfte für Betroffene, hilft bei Aufräumarbeiten oder sichert gefährliche Bereiche. Zudem unterstützt sie bei der medizinischen Versorgung, beschafft Lebensmittel und kümmert sich um die Verpflegung von Einsatzkräften. (aum)