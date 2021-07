Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

866.136 – Das ist doch eine beeindruckende Größe für die Zahl der Abrufe und Downloads beim „Auto-Medienportal“ in der vergangenen Woche. Aber der Mensch wird auch als Redakteur unwirsch, wenn die Schwankungen zwischen den Wochen so groß sind wie vor wenigen Monaten noch die Gesamtzahl aller Abrufe. Die einfachste Erklärung: Es sind Ferien. An den Themen kann es ja nicht liegen. Und es geht auch wieder aufwärts. Bestimmt schon nächste Woche.

Von den 399.932 abgerufenen Texten der vergangenen sieben Tage waren dies die Top Ten:



1. Vorstellung Concorde 2022: Auch bei Luxus geht immer noch ein wenig mehr

2. Aiways U6: Ein Interieur zwischen Raumfahrt, Spielekonsole und Formel E

3. Vorstellung Audi RS 3: Die Sport GmbH übertrifft sich selbst

4. Vorstellung Knaus 2022: Auf Wachstums- und Elektrifizierungskurs

5. Praxistest Mitsubishi Eclipse Cross PHEV: Ein Meister der Gemütlichkeit

6. Vorstellung Porsche Macan: Kraftkur für die Auslaufzone

7. Fahrbericht Abarth 695 Esseesse: Weniger Gewicht, mehr Spaß

8. Toyotas Dummys machen auch außerhalb der Autoindustrie Karriere

9. Der Land Rover Defender macht sich etwas frei

10. Aston Martin Valhalla Concept gibt Ausblick auf einen Supersportwagen



466.204 Fotos und Videos lieferte unser Server als Downloads an unsere Abnehmer aus. „Länge lauft“ bei den Fotos: Eine Concorde-Reismobil lag vorn. Bei den Videos war es eines vom Porsche Macan. (aum)