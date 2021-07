Vorschau: Kompromisslos – flexibel - entspannend?

Volkswagen, BMW und jetzt auch Daimler – sie legen sich fest auf eine Zukunft der individuellen Mobilität nur noch mit Strom. Hat das wirklich die ganze Welt im Blick? Ist das vorauseilender Gehorsam oder der einzige Ausweg? Mit diesen Fragen befassen sich Hans-Robert Richarz mit seinem Überblick über die Wahlprogramme der wesentlichen Parteien und Peter Schwerdtmann in seinem nicht ganz ernst gemeinten Blick in seine Zukunft.

Aber das werden in der kommenden Woche sicher nicht die beiden einzigen Ausflüge in die Verkehrswende bleiben. Da hilft Michael Kirchberger beim Entspannen mit seinem Bericht über das neue Einsteiger-Reisemobil von Niesmann & Bischoff. Außerdem zeigt er mit der Vorstellung der neuen Carthago-Modellpalette, was das Vorzeigeunternehmen aus dem schwäbischen Aulendorf für die kommende Saison plant. Und auch Jens Riedel kann mit seinem Praxistest über die Indian Super Chief Limited zur Entspannung beitragen.



Darüber hinaus werden unsere Kollegen wieder ein breites Spektrum an aktuellen Meldungen und Berichten liefern. Wer es immer genau wissen will, findet auf der Startseite von www.auto-medienportal.net einen Button, um den täglichen Newsletter zu abonnieren. Er kann sich auch bei www.car-editors.net akkreditieren und wird dann über exklusiv für das Autoren-Netzwerk Mobilität umgehend informiert. (aum)