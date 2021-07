Skoda produziert achtmillionstes MQ200-Getriebe

Skoda hat heute am Stammsitz Mladá Boleslav das achtmillionste Schaltgetriebe vom Typ MQ200 produziert. Es kommt mit fünf oder sechs Gängen in verschiedenen Modellen der Marke sowie bei Konzernschwestern VW, Audi und Seat zum Einsatz. Täglich entstehen insgesamt rund 1900 Einheiten. Das MQ200 wird in Fahrzeugen mit Benzinmotoren bis zu einem Drehmoment von 200 Newtonmetern und Hubräumen bis 1,6 Liter eingebaut. Daneben fertig Skoda im Mladá Boleslav auch noch das MQ100. (aum)