Toyota lässt die Olympischen Spiele links liegen

Toyota Motor, bisher einer der wichtigsten Sponsoren des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), wird in Japan während der Olympischen Spiele keine Werbespots ausstrahlen, die mit dem Sportereignis in Verbindung stehen. Auch andere Unterstützungsleistungen wie der VIP-Transport sollen von dem Werbe-Rückzug betroffen sein. Das Unternehmen erklärte dazu, wegen der Covid-Situation im Land habe man schon seit Längerem entschieden, keine Spots der Kampagne „Start Your Impossible – Beginne Dein Unmögliches“ in Japan zu zeigen. Der Autohersteller betonte, man habe nicht etwa kurzfristig abgesagt. Toyota-Präsident Akio Toyoda wird auch nicht an der Eröffnungsfeier am Freitag teilnehmen. (aum)