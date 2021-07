Vorschau: Das hohe Lied des Verbrennungsmotors und die Wahl

Nachdem die EU-Kommission ihre Vorschläge zur CO2-Reduktion vorgestellt hat, wird das Ende des Verbrennungsmotors bis 2035 – zumindest in Europa – beschworen. Da darf die Präsentation des Land Rover Defender mit V8-Motor als politisch absolut inkorrekt gelten. Nach dem Offroader mit Stecker fährt unser Autor Axel F. Busse nun noch einmal richtig „old school“ mit fünf Litern Hubraum und mehr als 500 PS.

Nachdem die EU-Kommission ihre Vorschläge zur CO2-Reduktion vorgestellt hat, wird das Ende des Verbrennungsmotors bis 2035 – zumindest in Europa – beschworen. Da darf die Präsentation des Land Rover Defender mit V8-Motor als politisch absolut inkorrekt gelten. Nach dem Offroader mit Stecker fährt unser Autor Axel F. Busse nun noch einmal richtig „old school“ mit fünf Litern Hubraum und mehr als 500 PS.



Auch Porsche lässt es mit dem überarbeiteten Macan ordentlich krachen. Da will Audi nicht im Schatten stehen: Unser Mitarbeiter Matthias Knödler fuhr im Prototyp des nächsten RS 3 mit. Die Ingolstädter haben außerdem noch ein Konzeptfahrzeug mit dem erwartungsvollen Namen „Skyphere“ im Köcher. Und als wenn das alles noch nicht genug wäre, stimmt auch Alpina mit dem B8 das hohe Lied des Verbrennungsmotors an. Wie sich die Parteien, die im September zur Bundestagswahl antreten, die Zukunft der Mobilität vorstellen, hat sich unser Autor Hans-Robert Richarz in den Wahlprogrammen einmal näher angeschaut.



Mit dem neuen Blechkleid hat der Dacia Sandero deutlich an optischer Attraktivität gewonnen. Wir klären im Praxistest auch über die inneren Werte auf. Und im zweiten Praxistest stellen wir ein Pedelec vor. Die Corona-Pandemie hat dem Fahrrad neuen Schwung beschert, dem sich zunehmend auch die Politik stellt. Auch Pendler sollen öfter in die Pedale treten. Wir hätten da das Canyon Precede On. Es begeistert nicht nur durch sein Design, sondern auch mit seiner bequemen Automatik.



Die Caravaning-Branche schreitet technisch voran. Zusammen mit ZF hat Dethleffs eine elektrische Achse für Caravans entwickelt, die Reichweiten mit einem Elektroauto als Zugfahrzeug verlängern kann. Noch befindet sie sich im Prototypenstatus. Der Traditionshersteller aus Isny stellt außerdem ebenso wie die Konzern-Schwestermarke Carado seine Neuheiten der kommenden Saison vor.



Und in unserer Buchvorstellung werden Erinnerungen an MZ wach: Frank Rönicke erinnert vor allem an die Zweitakt-Ikonen aus der DDR, die in den Anfängen auch international noch bestehen konnten. Er beschreibt aber auch den Niedergang des einst größten Motorradherstellers der Welt nach dem Fall der Mauer.



Außerdem stehen – wie jede Woche – viele andere Themen rund um die Mobilität an. (ampnet)