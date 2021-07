Rekord-Halbjahr für Porsche

Mit 153.656 Auslieferungen hat Porsche ein Rekord-Halbjahr hingelegt. Der Fahrzeugabsatz lag 31 Prozent über dem der ersten sechs Monaten des Vorjahres. Die deutlich gestiegene Nachfrage betraf alle Baureihen und Vertriebsregionen.

Erfolgreichstes Modell war der Cayenne mit 44.050 Einheiten (plus zwölf Prozent). Dicht dahinter rangiert mit 43.618 Stück (+27 %) der Macan. der Taycan kam auf 19.822 Neuzulassungen und erreichte damit bereits fast das Niveau des gesamten Vorjahres und die Zahlen des 911, der sich seit Januar 20.611-mal (+22 %) verkaufte. Dazu kommen 11.922 Boxster und Cayman (+33 %) und 13.633 Panamera (+6 %).



In Deutschland gab es im zurückliegenden Halbjahr 13.094 Neuzulassungen (+22 %) für Porsche, europweit waren es 40.435 Fahrzeuge (+25 %). Das größte Wachstum gab es mit 50 Prozent und 36.326 Verkäufen in den USA. (ampnet/jri)