Dacia Spring ab sofort in der Basisversion bestellbar

Bei Dacia ist ab sofort der Spring auch in der Einstiegsversion „Comfort“ bestellbar. Mit 20.490 Euro ist das Basismodell das günstigste Elektroauto auf dem deutschen Markt. Nach Abzug der Förderprämie ist der Dacia Spring zu Preisen ab 10.920 Euro zu haben. Ausgeliefert werden die ersten Fahrzeuge im Herbst.

Der Comfort bietet unter anderem eine manuelle Klimaanlage, elektrisch einstellbare Außenspiegel sowie elektrische Fensterheber vorne und hinten. Die Reichweite liegt im WLTP-Testzyklus bei bis zu 230 Kilometern. Im Stadtverkehr sollen bis zu 305 Kilometer möglich sein.



Über der Basisversion rangiert der Spring Comfort Plus ab 21.790 Euro, für den bereits über 1000 Bestellungen vorliegen. Er verfügt unter anderem über ein Sieben-Zoll-Navi mit Touchscreen und Smartphone-Anbindung, eine Einparkhilfe mit Rückfahrkamera und Metallic-Lackierung. Hinzu kommen orangefarbene Designakzente in Interieur und Exterieur. Gegen Aufpreis ist eine CCS-Schnellladeoption mit 30 kW Ladeleistung erhältlich.



Bereits vor der offiziellen Markteinführung im Herbst steht der neue Dacia Spring in einer so genannten Business-Version für Kunden-Probefahrten bei teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland zur Verfügung. Diese Variante kommt in anderen europäischen Ländern als Mietwagen und im Carsharing zum Einsatz. (ampnet/jri)