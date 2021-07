Green NCAP schaut Elektroautos genauer auf die Finger

In Zukunft werde man sich sehr genau anschauen, mit welchem Strommix die Kandidaten betrieben werden. Das kündigte die Prüforganisation Green NCAP heute bei der Bekanntgabe der Kandidaten Fiat 500e, dem Honda Jazz 1,5 i-MMD und Peugeot 1.5 Blue HDI 100 an. Das Green New Car Assessment Programm beobachte, dass der Run auf die Elektroautos neue Probleme in den Blick rücke. Deswegen werde man sich bald intensiv um die Art der Stromerzeugung und um den Zustand von Stromnetz und Ladeinfrastruktur kümmern. (ampnet/Sm)