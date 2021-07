Harley-Davidson Sportster S kommt im Herbst

Harley-Davidson belebt die mit der Euro-5-Norm in Europa verschwundene Sportster-Reihe neu. Sportster S heißt das neue Modell, das als zweites nach der Pan America den neuen 1,25-Liter-Motor bekommt. Er leistet hier 122 PS statt 152 PS. Statt auf Leistung wurde mehr Wert auf viel Drehmoment von unten heraus gelegt. Das Maximum von 125 Newtonmetern liegt bei 6000 Umdrehungen in der Minute an.

Die komplett neu entwickelte Sportster S zeigt sich vorne im Stil einer Bobber, erinnert mit ihren hochgezogenen Auspuffrohren aber auch an die Flat-Track-Tradition der Marke. Einige Motorenteile sind farblich abgesetzt. Der Solositz schließt mit einem Höcker ab, einen Soziussitz gibt es im reichhaltigen Zubehörprogramm. Der 11,8 Liter fassende Tank ist flach, die Sitzhöhe (75,5 Zentimeter) niedrig und der Scheinwerfer eckig.



Die Harley-Davidson Sportster S wiegt fahrbereit 228 Kilogramm und verfügt über drei vorkonfigurierte und zwei individuell einstellbare Fahrmodi sowie kurvenoptimierte elektronische Regelsysteme. Ein rundes, vier Zoll großes TFT-Display dient als Hauptinstrument und Infotainmentanzeige für die Smartphone-Koppelung.



Verfügbar ist die Sportster S ab Herbst. Der Grundpreis beträgt 15.495 Euro (Österreich: 18.595 Euro). (ampnet/jri)